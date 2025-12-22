Das Innenministerium in Washington begründete dies mit "nationalen Sicherheitsrisiken". Trump ist ein erklärter Windkraft-Gegner. US-Innenminister Burgum verwies in einer Erklärung darauf, dass die Windräder Radar- und Navigationsanlagen stören könnten. Dies habe auch Einfluss auf das Erkennen militärischer Ziele. Deshalb würden die Pachtverträge für alle im Bau befindlichen groß angelegten Offshore-Windprojekte in den Vereinigten Staaten ausgesetzt, bis das Verteidigungsministerium und andere Behörden technische Lösungen erarbeitet hätten.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.