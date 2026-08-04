Einsatz wegen radioaktiven Mineralien in St. Ingbert (Harald Tittel/dpa)

Wie die Polizei mitteilte, erhielt sie Hinweise, dass ein Mann in seinem Haus Gesteinsmaterial hortet, das eine natürliche Radioaktivität besitzt. Bei einer unsachgemäßen mechanischen Verarbeitung der Mineralien könnten neben strahlenden Partikeln auch Schwermetalle freigesetzt worden sein. Spezialkräfte durchsuchten das Haus und das Fahrzeug des 24-Jährigen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der saarländische Innenminister Jost ließ sich am Einsatzort über den Stand der Ermittlungen informieren.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.