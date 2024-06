Staatsbesuch

US-Präsident Biden wird von Frankreichs Präsident Macron in Paris empfangen (Evan Vucci / AP / dpa )

Beide Staatschefs kündigten an, Druck auf Teheran ausüben zu wollen, um weitere Eskalationen in der Region zu unterbinden. Dabei wurden insbesondere die Angriffe auf Israel und das iranische Atomprogramm genannt. Mit Blick auf die Befreiung von vier israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen erklärte Biden: "Wir werden nicht aufhören, zu arbeiten, bis alle Geiseln nach Hause kehren und eine Waffenruhe erreicht ist." Macron sprach sich für diese Ziele aus. Er kritisierte allerdings auch, dass die Lage in der südlichen Stadt Rafah sowie die Zahl der Getöteten und Verletzten nach nunmehr neun Monaten Krieg inakzeptabel seien.

In der Ukraine-Politik hatten sich zuletzt unterschiedliche Haltungen gezeigt. So will Macron ein Bündnis zur Entsendung von Militärausbildern in die Ukraine schließen. Die USA schließen sich dem jedoch nicht an. Biden erklärte jedoch, die USA stünden fest an der Seite der Ukraine. Zugleich warnte er, Russlands Machthaber Putin werde nicht bei der Ukraine Halt machen, sondern stelle eine Bedrohung für ganz Europa dar.

