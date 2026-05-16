De Berliner Extremsportler und Fitnessinfluencer Arda Saatçi während seines Laufs durch die USA. (Screenshot / Red Bull TV)

Einige Fans mussten erschöpft von den Ordnern aus der Menge gezogen werden. Saatçis Ultralauf im Bundesstaat Kalifornien war vergangene Woche zu einem Social-Media-Hit geworden. Seinen Zieleinlauf verfolgten Hunderttausende via Livestream. Bekannte Influencer reagierten auf den Lauf des 28-jährigen Berliners mit Bewunderung.

Ziel von 96 Stunden verfehlt

Seine Zielmarke von 96 Stunden hatte er zwar nicht erreicht, den Lauf brachte er aber dennoch zu Ende. Am Ende braucht Saatçi rund 123 Stunden für die Strecke von Badwater Basin im Death Valley zum Santa Monica Pier nahe Los Angeles. Im Ziel erwartete ihn seine Mutter, der er versprochen hatte, zum Muttertag ein Eis mit ihr zu essen.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.