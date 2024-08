Rechte Proteste

Teilnehmer eines Umzugs zum Christopher-Street-Day (CSD) werden in Bautzen von Polizisten durch die Stadt begleitet. (Sebastian Willnow / dpa / Sebastian Willnow)

Zum CSD waren nach Polizeiangaben mehr als 1.000 Menschen nach Bautzen gekommen, deutlich mehr als die Veranstalter zunächst erwartet hatten. Zeitgleich war in Bautzen eine Gegendemonstration angemeldet worden. Auch die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen hatte zu einem Protest aufgerufen. Ersten Angaben zufolge waren etwa 680 Rechtsextremisten in die Stadt gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, blieb es bislang weitgehend friedlich. Bereits gestern wurde die im Anschluss an die Demonstration geplante Abschlussparty aus Sicherheitsgründen abgesagt.

In Frankfurt am Main demonstrierten beim CSD rund 13.000 Menschen gegen eine wachsende Queerfeindlichkeit und gegen Diskriminierung.

