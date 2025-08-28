Großer Polizeieinsatz in teilbesetztem Haus in Rigaer Straße (Carsten Koall/dpa)

An der Aktion und ihrer Absicherung waren rund 700 Polizisten beteiligt. Die Polizei erklärte auf X, Ziel sei, die aktuellen Bewohner zu identifizieren. Dafür lägen Durchsuchungsbeschlüsse eines Gerichts vor.

Das Haus Rigaer Straße 94 gilt als eine der letzten Hochburgen der gewaltbereiten linksextremen Szene in der Hauptstadt. Um das Gebäude gibt es seit vielen Jahren einen Rechtsstreit. Der Eigentümer versucht immer wieder, die Bewohner aus dem Haus zu klagen. Anfang der Woche hatten Unbekannte das Büro eines Berliners verwüstet, dem die britische Eigentümergesellschaft mehrheitlich gehört.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.