Weltmeister Max Verstappen (vorne) und McLaren-Pilot Lando Norris im Duell (IMAGO / Branislav Racko / IMAGO)

Er musste seinen Sauber nach der Einführungsrunde mit Hydraulik-Problemen abstellen. Auch der Ferrari-Rennstall musste sich beim Heimspiel ohne einen Platz auf dem Podest begnügen. Vorjahressieger Charles Leclerc schaffte es auf Rang vier, Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf Position sechs.

Mit dem 66. Sieg seiner Karriere und dem dritten in dieser Saison verkürzte Verstappen den Rückstand im Klassement auf knapp unter 100 Zähler (94). Weiterhin vorn liegt der Australier Piastri, der auch auf Norris einbüßte und nun 31 statt 34 Punkte mehr hat.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.