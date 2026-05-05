Bertelsmann-Studie

Die Autoren erklärten, insgesamt lasse sich aus den Ergebnissen schließen, dass Kritik an Schwächen der Demokratie deren grundsätzliche Akzeptanz nicht untergrabe. (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Wie bei der Vorstellung des sogenannten Demokratiemonitors 2026 in Berlin mitgeteilt wurde, standen 82 Prozent von etwa 5.000 Befragten überdurchschnittlich positiv zu den Werten der liberalen Demokratie. Dies sei ein enorm hoher Wert, erklärten die Autoren. Zudem stünden neun von zehn Befragten hinter dem Prinzip von Wahlen. Wurde nach dem Funktionieren der Demokratie gefragt, äußerten sich allerdings nur 17 Prozent der Befragten zufrieden. Kritisch gesehen wird demnach vor allem das Agieren der Parteien.

Die Autoren erklärten, insgesamt lasse sich aus den Ergebnissen schließen, dass Kritik an Schwächen der Demokratie deren grundsätzliche Akzeptanz nicht untergrabe. Es gebe daher keinen Grund für Alarmismus.

Für den Demokratiemonitor wurden zwischen 2019 und 2025 sechsmal jeweils mehr als 5.000 Menschen befragt.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.