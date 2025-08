Nach mehrfachen Verschiebungen

Großes Ägyptisches Museum in Gizeh soll am 1. November öffnen

Wirtschaftskrise, Pandemie, Krieg zwischen Israel und Iran - seit Jahren wurde die Eröffnung des neuen Museums an den Pyramiden verschoben. Nun soll das Große Ägyptische Museum an den Pyramiden von Gizeh am 1. November öffnen.