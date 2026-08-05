Bedrohung durch China

Das jährliche Militärmanöver "Han Kuang" in Taiwan hat heute begonnen. (Handout / Berlin / Taiwan Military / Handout / Berlin)

Damit übt die taiwanesische Armee das Vorgehen im Falle eines möglichen chinesischen Angriffs auf den Inselstaat. Das Manöver wurde am Morgen mit dem Test einer schnellen Mobilisierung von Luftwaffe und Marine gestartet. Es dauert bis Freitag kommender Woche.

Das kommunistische China betrachtet das demokratische Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets. Die Führung in Peking hatte den militärischen Druck auf das Land in den vergangenen Jahren verstärkt. Die chinesische Armee hält regelmäßig große Militärmanöver rund um Taiwan ab.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.