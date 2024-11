An den Flächen entlang der Autobahnen wäre viel Potenzial für Solaranlagen, hier das Kamener Kreuz. (picture alliance / blickwinkel / H. Blossey / H. Blossey)

Wie das Ministerium mitteilte, wurden in einer Studie rund 250.000 potenziell geeignete Flächen für die solare Energiegewinnung an den Bundesfernstraßen erfasst. Das entspreche einem Gesamtpotenzial im zweistelligen Gigawatt-Bereich. Derzeit liegt nach Zahlen der Bundesnetzagentur die installierte Leistung von Solaranlagen in Deutschland insgesamt bei rund 95 Gigawatt.

Die Staatssekretärin im Verkehrsministerium, Henckel, sagte, bei der Planung des Neu- und Ausbaus von Autobahnen solle künftig immer geprüft werden, inwieweit die zugehörigen Flächen für Photovoltaik-Anlagen genutzt werden könnten.

