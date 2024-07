Euro-Geldscheine (Symbolbild) (picture alliance/Jörg Carstensen)

Sie erhöhten sich im Juni um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf knapp 92 Milliarden Euro, wie aus dem jüngsten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. In den ersten sechs Monaten zusammen hätten sich die Einnahmen sich auf 414 Milliarden Euro summiert, was bezogen auf das Vorjahres-Halbjahr einem Plus von 3,6 Prozent entspreche. Zugleich verweist das FDP-geführte Ministerium auf Prognosen führender Wirtschaftsforschungsinstitute, wonach im zweiten Halbjahr mit einem Anziehen der Konjunktur zu rechnen sei.

Eine verlässliche Prognose für den Jahresabschluss lässt sich derzeit noch nicht erstellen, da Einnahmen und Ausgaben im Laufe eines Haushaltsjahres Schwankungen unterliegen können.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.