Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang (picture alliance/dpa/TASS / Yevgeny Agoshkov)

Wie die amtliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, können einheimische Besucher die Anlage schon jetzt nutzen. Staatliche Medien veröffentlichten Bilder von Urlaubern in Badeanzügen am Strand. Den Angaben zufolge kann der neue Ort an der Küste von Wonsan Kalma mit seinen 400 Gebäuden fast 20.000 Menschen beherbergen. Der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge wird dort bereits am nächsten Montag erstmals eine Gruppe russischer

Bürger erwartet. Das Regime in Pjöngjang sieht im Tourismus eine wichtige Einnahmequelle für Devisen.

