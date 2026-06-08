Baden-Württemberg

Seit der Nacht sind in Reutlingen zahlreiche Haushalte ohne Strom - nach Angaben aus Sicherheitskreisen weisen die Beschädigungen Ähnlichkeiten mit linksextremen Anschlägen in Berlin auf. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Dimitri Drofit)

Das Landeskriminalamt in Stuttgart teilte mit, es gebe Anzeichen, dass ein Brandbeschleuniger verwendet worden sei. Es seien entsprechende Spuren gesichert worden, die nun ausgewertet würden. Die Nachrichtenagentur DPA zitierte aus Sicherheitskreisen, die Vorgehensweise deute auf linksextremistische Täter hin und weise Parallelen etwa zu entsprechenden Taten in Berlin im Herbst und Winter auf. Hinweise auf einen möglichen Drahtzieher im Ausland gebe es nicht.

Wie die Stadt mitteilte, konnte die Stromversorgung in Teilen der Innenstadt sowie einem Krankenhaus rasch wiederhergestellt werden. Zuletzt waren noch 7.600 Haushalte ohne Strom.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.