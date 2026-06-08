Baden-Württemberg

Ein Sprecher des Netzbetreibers Netze BW teilte mit, es seien drei Brandstellen an einem Umspannwerk und Schäden an einem Zaun gefunden worden. Nach Angaben des Landeskriminalamts wird in alle Richtungen ermittelt.
In der Nacht war durch den Brand in einem Umspannwerk in Teilen Reutlingens der Strom ausgefallen. Die Energieversorgung konnte inzwischen teilweise wiederhergestellt werden. Laut dem Netzbetreiber sind noch etwa 10.000 Menschen ohne Strom.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.