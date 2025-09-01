Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen beklagt einen massiven Stellenabbau. (IMAGO / Panthermedia / Fahroni via imago-images.de)

Diese Zahl nannte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Jandura. Die Angaben beziehen sich demnach auf den Zeitraum Juni 2024 bis Juni dieses Jahres. Jandura sprach von einem alarmierenden Signal und einem Ausdruck der massiven Nachfrageschwäche. Auch mittelständische Unternehmen seien betroffen. Der BGA-Chef forderte Reformen, um den Standort Deutschland zu stärken. So müssten beispielsweise die Sozialversicherungsbeiträge sinken. Außerdem verlangte Jandura eine Entlastung bei den Energiekosten.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.