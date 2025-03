Türkei: In Maltepe bei Istanbul versammelten sich am Samstagmittag Menschen, um für die Freilassung des abgesetzten Istanbuler Bürgermeisters Imamoglus zu protestieren. (AFP / ANGELOS TZORTZINIS)

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP versammelten sich mehrere hunderttausend Menschen im Stadtteil Maltepe auf der asiatischen Seite der Stadt. Der Vorsitzende der Oppositionspartei CHP, Özel, sprach von mehr als zwei Millionen Teilnehmern. Viele trugen türkische Flaggen und Porträts von Staatsgründer Atatürk. Die Demonstranten forderten in Sprechchören die Freilassung İmamoğlus und den Rücktritt von Präsident Erdogan.

Inzwischen wurde İmamoğlus Anwalt aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Polizei hatte ihn unter dem Verdacht der Geldwäsche festgenommen. In einem Gastbeitrag für die "New York Times" warf İmamoğlu Präsident Erdogan vor, das Land in eine "Republik der Angst" verwandelt zu haben. Jahrelang habe dessen Regime die demokratischen Kontrollmechanismen ausgehebelt. Erdogan habe die Medien zum Schweigen gebracht, gewählte Bürgermeister ersetzt, die Legislative ausgeschaltet, die Justiz kontrolliert und Wahlen manipuliert.

Der vorerst abgesetzte Istanbuler Bürgermeister ist wegen Terrorvorwürfen festgenommen worden. Das löste im Land eine Protestwelle aus. Die Behörden gehen dagegen vor. Es gibt hunderte Festnahmen.

CDU-Politikerin Güler: Erdogan wird sich öffentlichem Druck aus dem Ausland nicht beugen

Die CDU-Bundestagsabgeordnete und Integrationspolitikerin Güler riet der Bundesregierung davon ab, öffentlich Druck auf den türkischen Präsidenten auszuüben. Sie sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, Erdogan wolle sich von seinen Anhängern nicht vorwerfen lassen, er habe sich Stimmen aus dem Ausland gebeugt . Appelle und scharfe Kritik seien deshalb eher kontraproduktiv.

Güler warnte zudem davor, türkischstämmige Menschen in Deutschland für ihre Haltung gegenüber Erdogan zu kritisieren. Es sei zwar bedauerlich, wenn Menschen für Erdogan stimmten, obwohl sie selbst in einem Rechtsstaat und einer Demokratie lebten. Andererseits fülle der türkische Präsident ein politisches Vakuum, indem er den in Deutschland lebenden Türkinnen und Türkei sage, dass er für sie da sei. Solche Sätze hätten sie von deutschen Politikern bisher nicht gehört, so Güler.

Mehr Informationen:

Diese Nachricht wurde am 29.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.