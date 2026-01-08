Im Iran gibt es erneut Proteste - viele Menschen demonstrieren gegen die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen des Landes (Archivfoto vom 29.12.2025). (AFP / HANDOUT)

Am Abend gab es in der Hauptstadt Teheran eine Großkundgebung, bei der es offenbar Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kam. In Videos, die von Aktivisten-Netzwerken verbreitet wurden, waren Tränengaswolken und brennende Fahrzeuge zu sehen. Auch aus anderen Städten wurden Demonstrationen gemeldet, darunter Täbris im Norden und Maschhad im Nordwesten des Landes. Nach Angaben von Regimegegnern wurde das Internet landesweit von der Regierung blockiert.

Die Proteste hatten Ende Dezember zunächst als Reaktion auf die schlechte Wirtschaftslage im Land begonnen. Bislang wurden nach einer Zählung der Menschenrechtsorganisation IHR mit Sitz in Norwegen mindestens 45 Demonstranten von Sicherheitskräften getötet.

