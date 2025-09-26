Unter dem Motto "All Eyes on Gaza - Stopp den Genozid" sind ab dem Nachmittag an der Siegessäule Konzerte und Redebeiträge geplant. Auch jüdische Stimmen sollen zu Wort kommen. Mehr als 50 Organisationen unterstützen den Aufruf zur Kundgebung, darunter Amnesty International und medico international. Sie fordern unter anderem einen sofortigen Stopp deutscher Waffenexporte an Israel, Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza sowie EU-Sanktionen gegen Israel.
Außerdem ruft die Partei Die Linke für heute in der Hauptstadt zu einer Demonstration für Gaza auf.
