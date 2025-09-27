Teilnehmer einer Amnesty-International-Protestaktion gegen den Krieg im Gaza-Streifen halten Schilder vor dem Bundeskanzleramt (Bild vom Mai 2025). (dpa / Hannes P Albert)

Zunächst soll ein Demonstrationszug vom Alexanderplatz durch die Hauptstadt zum Großen Stern im Tiergarten führen. Dort soll es unter dem Titel "All Eyes on Gaza" eine Kundgebung, Redebeiträge und Konzerte geben. Auch jüdische Stimmen sollen zu Wort kommen. Über 50 Organisationen unterstützen den Aufruf, darunter Amnesty International, medico international und die Partei Die Linke. Sie fordern unter anderem EU-Sanktionen gegen Israel, einen sofortigen Stopp deutscher Waffenexporte und einen Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen.

Die Veranstalter werfen der israelischen Regierung einen Genozid an den Palästinensern vor, was diese strikt zurückweist. Auslöser des Kriegs war der Terrorangriff der Hamas vor knapp zwei Jahren.

