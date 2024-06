Bei der Europawahl in den Niederlanden liegt das Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten laut Prognosen knapp vor der rechtspopulistischen Regierungspartei PVV. (Peter Dejong / AP / dpa / Peter Dejong)

Den Nachwahlbefragungen zufolge kommt das grün-sozialdemokratische Bündnis auf acht der 31 Mandate. GroenLinks und die Arbeiterpartei des früheren EU-Vizekommissionspräsidenten Timmermans waren mit einer gemeinsamen Liste angetreten. Die PVV erlangt demnach 7 Sitze. In Umfragen hatte sie vorne gelegen. Zurzeit ist die PVV im Europaparlament mit einem Abgeordneten vertreten. Wilders Partei hatte die Parlamentswahl im November gewonnen.

Rund 13,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, ihre Stimme für die Abgeordneten des Europaparlaments abzugeben. Das Endergebnis in den Niederlanden ist erst am Sonntagabend zu erwarten, wenn die Wahllokalen in allen EU-Staaten geschlossen sind.

