Ein Schild mit der Aufschrift "Slow Food - Fast Food" bei einer Demonstration (dpa / picture alliance / Daniel Naupold)

Bekannt wurde Petrini 1986, als er mit Freunden ein Essen auf der Spanischen Treppe in Rom organisierte und zelebrierte - aus Protest, dass dort eine Filiale der US-Fast-Food-Kette McDonalds eröffnen sollte. Das Essen markierte den Beginn von Slow-Food. Daraus wurde ein weltweites Netzwerk für gute Ernährung. Der oft als "Genuss-Rebell" bezeichnete Petrini wollte gutes, sauberes, regionales und faires Essen für alle.

Das Time Magazine ernannte ihn zu einem der Helden Europas. Der Guardian listete ihn als einzigen Italiener in einer Liste von Menschen auf, die die Welt retten könnten - mit Essen wohlgemerkt. Das Logo von Slow-Food ist eine Weinbergschnecke - als Symbol der Langsamkeit.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.