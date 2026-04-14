Dazu gehören die Veruntreuung von Geldern, betrügerische Kapitalbeschaffung und Finanzbetrug, wie das Gericht in Shenzhen mitteilte. Ein Urteil soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.
Evergrande ist der weltweit am höchsten verschuldete Immobilien- und Baukonzern. Er war wegen der rasanten Urbanisierung massiv gewachsen und dann unter einer zu großen Kreditlast zusammengebrochen. Ein Gericht in Hongkong ordnete 2024 die Liquidation und Zerschlagung des hochverschuldeten Konzerns an.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.