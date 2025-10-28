Fall erinnert an "White Tiger"

Er soll zusammen mit weiteren Mitgliedern Kinder und Jugendliche dazu gedrängt haben, Straftaten zu begehen oder sich selbst sexualisierte oder andere Formen von Gewalt anzutun.
Zum Prozessauftakt in Rotterdam gab der 25-Jährige zu, die Gruppe "No Lives Matter" gegründet zu haben. Inzwischen sei er ausgetreten. Tatbeteiligungen bestritt er. Der Fall erinnert an einen 21-Jährigen, der als ”White Tiger” bekannt ist und sich in Hamburg wegen Mordes und fünffachen Mordversuchs verantworten muss.
Solche Täter nehmen oft über Foren zum Thema Suizid, über Soziale Medien oder über Kommunikationskanäle von Computerspielen Kontakt zu psychisch labilen Jugendlichen auf. Sie täuschen Zuneigung vor und beschaffen sich häufig kompromittierendes Material, um ihre Opfer zu erpressen.
