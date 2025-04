Im Petersdom finden am Gründonnerstag zwei Messen statt. (picture alliance / imageBROKER / Martin Jung)

Im Vatikan finden zwei Messen statt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, beauftragte aus gesundheitlichen Gründen seine Kardinäle mit den Gottesdiensten bis Ostersonntag. Ob Papst Franziskus die traditionelle Fußwaschung heute vornimmt, war zuletzt noch offen. In den letzten Jahren vollzog er diese Demutsgeste zumeist an Gefängnisinsassen. Am Gründonnerstag gedenken Christen des letzten Abendmahls Jesu am Tag vor seiner Kreuzigung.

