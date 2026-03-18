Start-ups gründen oft lieber in den USA als in Europa. Das soll sich ändern. (Unsplash | Jason Goodman)

Ziel sei es, sogenannten Startups beim Wachsen zu helfen und sie damit in Europa zu halten, teilte die Behörde in Brüssel mit. Geplant ist demnach eine zentrale Internetseite, wo sich Unternehmer innerhalb von zwei Tagen registrieren können. Die Gründung soll maximal 100 Euro kosten und auch ohne Startkapital möglich sein. Die Informationen würden dann automatisch an nationale Register weitergeleitet. Daneben soll die neue Firma ohne weitere Anträge die erforderlichen Steuernummern erhalten.

Die Vorschläge werden nun zunächst im Europäischen Parlament und im Rat der 27 Mitgliedstaaten erörtert.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.