Wurden auf dem Grünen-Parteitag in ihren Vorstandsämtern bestätigt: Ricarda Land und Omid Nouripour. (Uli Deck / dpa / Uli Deck)

Dabei setzen sie auf ihre traditionellen Kernthemen wie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Zunächst steht die Wahl eines neuen Parteirats an, der die Arbeit zwischen den Gremien der Bundespartei, den Fraktionen und den Landesverbänden koordiniert. Die beiden Vorsitzenden Lang und Nouripour sowie Bundesgeschäftsführerin Büning gehören dem Rat aufgrund ihrer Ämter an; 13 weitere Mitglieder werden vom Parteitag bestimmt.

Gestern Abend hatten sich die Delegierten des Bundesparteitags in der Asyl- und Migrationspolitik hinter die Parteiführung gestellt. Sie lehnten nach einer zweieinhalbstündigen kontroversen Debatte einen Antrag der Grünen Jugend ab, für ihre Minister in Bund und Ländern rote Linien zu ziehen. Vizekanzler Habeck, Außenministerin Baerbock und die Parteivorsitzende Lang erklärten, der Antrag sei in Wahrheit ein Aufruf an die grünen Minister, die Regierung zu verlassen.

