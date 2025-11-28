Sie wollen bei dem dreitägigen Kongress ihr Profil als Oppositionspartei schärfen. Der Vorsitzende Banaszak sagte, es gehe um eine Neuorientierung und Weiterentwicklung der Partei. Der Parteitag soll auch Raum für intern strittige Themen geben - von Homöopathie über den Wehrdienst bis hin zum Nahost-Konflikt.

Inhaltliche Schwerpunkte sind morgen die traditionellen Kernthemen der Grünen, Klimaschutz und Energiewende. Zum Abschluss am Sonntag steht ein Antrag zur Stärkung der Kommunen auf dem Programm.

Die Grünen kamen bei der Bundestagswahl im Februar auf 11,6 Prozent der Stimmen - ein Verlust von rund drei Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2021.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.