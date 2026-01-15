"Starkes Symbol"

Die grüne Verteidigungsexpertin Nanni sprach in der Rheinischen Post von einem starken Symbol. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Erndl, CSU, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, damit zeigten die Europäer einerseits, dass sie die Sicherheitsbedenken der USA adressierten. Andererseits machten sie deutlich, dass jede nicht abgesprochene Aktion des US-Präsidenten eine unmögliche Situation hervorrufen würde.
Nach Angaben des Verteidigungsministeriums entsendet die Bundeswehr heute ein Transportflugzeug mit 13 Soldaten nach Nuuk. Auf Einladung Dänemarks werde sich Deutschland bis zum 17. Januar gemeinsam mit weiteren europäischen Nationen an einer Erkundung in Grönland beteiligen.
Hintergrund sind die Ansprüche, die die USA auf die Arktisinsel erheben.
Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.