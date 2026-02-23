Jugendschutz

Social-Media-Verbote für Kinder und Jugendliche sind in der Diskussion. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Grünen-Chefin Brantner sagte in Berlin, das von den CDU-Delegierten beschlossene Mindestalter von 14 Jahren sei richtig; ihre Partei fordere dies schon lange. Allerdings müsse sich der CDU-Vorsitzende Merz hier gegen die Schwesterpartei CSU durchsetzen.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.