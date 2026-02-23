Jugendschutz

Grünen-Chefin Brantner sagte in Berlin, das von den CDU-Delegierten beschlossene Mindestalter von 14 Jahren sei richtig; ihre Partei fordere dies schon lange. Allerdings müsse sich der CDU-Vorsitzende Merz hier gegen die Schwesterpartei CSU durchsetzen.
Der CDU-Beschluss vom Wochenende war in der CSU auf Widerspruch gestoßen.Diese argumentiert, Kinder würden den richtigen Umgang mit Sozialen Medien nicht durch Verbote erlernen, sondern durch die Stärkung der eigenen Medienkompetenz. Der Koalitionspartner SPD hatte die CDU-Position dagegen unterstützt.
Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.