"Abwrackprämie" für Messer

Die Gewerkschaft der Polizei schlägt eine Prämie für diejenigen vor, die verbotene Stichwaffen freiwillig abgeben. (Archivbild)

Die erste parlamentarischen Geschäftsführerin, Mihalic, sagte der Nachrichtenagentur AFP, sie finde die Idee grundsätzlich sehr gut. Es müsse vielleicht nicht wie von der GdP vorgeschlagen ein Abonnement für einen Streaming-Dienst als Belohnung sein. Ein kleiner Anreiz aber könne mehr Menschen motivieren, ihre Waffen abzugeben. In einem nächsten Schritt müsse man dann die lange überfällige Reform des Waffenrechts angehen, fügte Mihalic hinzu. Eine Reihe von Messerangriffen in den vergangenen Monaten hatten die Rufe nach Verschärfungen lauter werden lassen. Das Bundesinnenministerium kündigte inzwischen an, Änderungsvorschläge zum Waffenrecht vorzulegen.

Der GdP-Bundesvorsitzende Kopelke hatte unter anderem eine Amnestie für die Abgabe verbotener Messer gefordert. Er schlug zudem eine Art "Abwrackprämie" vor, um mehr Menschen zu solch einem Schritt zu bewegen.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.