Bundesparteitag in Hannover

Eine zentrale Botschaft soll sein, ambitionierten Klimaschutz und sozialen Ausgleich miteinander zu verbinden. Den rund 800 Delegierten liegen dazu mehrere Leitanträge des Bundesvorstands vor. Gefordert werden unter anderem ein Klimageld, eine konsequente Energiewende und ein günstigerer Preis für das Deutschlandticket. Weiterer Schwerpunkt des Treffens sind am Abend außenpolitische Themen, vor allem der Krieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten. Kontroverse Debatten sind über die Forderung nach mehr Kritik an Israel und einer möglichen Anerkennung eines Palästinenser-Staates zu erwarten.

Der Parteitag hatte gestern Nachmittag mit Kritik an der Bundesregierung begonnen. Die Partei-Kovorsitzende Brantner warf der schwarz-roten Koalition eine Politik zu Lasten junger Menschen vor. Zudem wurde ein Antrag beschlossen, wonach homöopathische Behandlungen nicht mehr von gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden sollen.

