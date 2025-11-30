Bundesparteitag in Hannover

Grünen-Parteitag in Hannover (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Beim Wehrdienst setzt die Partei auf verpflichtende Musterungen für junge Männer. Die Delegierten in Hannover beschlossen in der Nacht einen entsprechenden Leitantrag. Daran gab es aber auch Kritik. Der Vorsitzende der Grünen Jugend, Bobga, nannte eine verpflichtende Musterung einen ersten Schritt hin zu einer Wehrpflicht durch die Hintertür.

In der Nahostpolitik betont die Partei das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung. Die Delegierten sprachen sich aber gegen eine sofortige Anerkennung Palästinas als Staat aus. Gefordert werden dagegen Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler und die rechtsextremen Minister Smotrich und Ben-Gvir. Die Bundesvorsitzende Brantner betonte aber, das Existenzrecht Israels sei nicht verhandelbar. Die Partei sprach sich außerdem für eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine aus.

Zum Abschluss ihres dreitägigen Bundesparteitags in Hannover befassen sich die Grünen heute mit Steuern sowie den Politikfeldern Digitales, Wirtschaft und Energie. Auch um die Belange der Kommunen sowie Satzungsfragen soll es für die etwa 800 Delegierten gehen. Gegen Mittag soll der Grünen-Politiker Özdemir sprechen, der als Spitzenkandidat den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann beerben will. In dem Bundesland wird im kommenden März ein neuer Landtag gewählt. Die Grünen lagen in jüngsten Umfragen allerdings hinter CDU und AfD auf Platz drei.

