Bundesparteitag in Hannover

In einem in der Nacht beschlossenen Leitantrag betont die Partei unter anderem das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung. Die Delegierten sprachen sich aber gegen eine sofortige Anerkennung Palästinas als Staat aus. Gefordert werden dagegen Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler und die rechtsextremen Minister Smotrich und Ben-Gvir. Die Bundesvorsitzende Brantner betonte aber, das Existenzrecht Israels sei nicht verhandelbar. Die Partei sprach sich außerdem für eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine aus.

Beim Wehrdienst setzen die Grünen auf verpflichtende Musterungen für junge Männer. Daran gab es aber auch Kritik. Der Vorsitzende der Grünen Jugend, Bobga, nannte eine verpflichtende Musterung einen ersten Schritt hin zu einer Wehrpflicht durch die Hintertür.

Zum Abschluss des Parteitags befassen sich die Grünen heute unter anderem mit den Politikfeldern Digitales, Wirtschaft und Energie.

