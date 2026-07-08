Antrag im Bundestag

Robin Wagener (Bündnis 90/die Grünen) (imago images / Sven Simon / Malte Ossowski / SVEN SIMON via www.imago-images.de)

Ein entsprechender Antrag soll heute im Parlament vorgestellt werden. Der

Grünen-Verteidigungspolitiker Wagener sagte im Deutschlandfunk, die Unterstützung der Ukraine sei das wichtigste, was Deutschland für die eigene Sicherheit tun könne. Dazu gehöre neben der Lieferung von weitreichenden Waffen auch mehr Hilfe für die ukrainische Luftabwehr und ein schärferes Vorgehen gegen die russische Schattenflotte.

Wagener betonte, der Ukraine gelinge es zunehmend - etwa durch Angriffe auf russische Energieinfrastruktur - die Durchhaltefähigkeit von Präsident Putin zu prüfen. Dies sei die Voraussetzung für erfolgreiche diplomatische Schritte zur Beendigung des Krieges. Frieden in Europa könne nur erreicht werden, wenn die russische Aggression gegen die Ukraine scheitere, so der Grünen-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.