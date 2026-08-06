Drohnen-Vorfall in Leipzig/Halle

Drohne am Flughafen Leipzig/Halle: Noch ist unklar, wer hinter dem Vorfall in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs steckt. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Grünen-Fraktionschefin Dröge sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Sicherheitsrat müsse umgehend zusammenkommen, um über die Lage und die notwendigen Konsequenzen daraus zu beraten. In einer solch ernsten Situation dürften auch Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius nicht fehlen.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Eichwede sagte im Deutschlandfunk, man müsse nun in alle Richtungen ermitteln. Es deute aber einiges darauf hin, dass eine - Zitat - "fremde Macht" ihre Hände im Spiel haben könnte. Deutschland müsse nun seine Anstrengungen intensivieren, die kritische Infrastruktur vor derartigen Angriffen zu schützen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter vermutet, dass Russland die Tat beauftragt hat. Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", Deutschland sollte Artikel-4-Konsultationen in der NATO anstrengen. Artikel 4 erlaubt es jedem Mitgliedsland, Beratungen mit den Bündnispartnern zu verlangen, wenn es seine territoriale Unversehrtheit bedroht sieht.

Drohnen-Vorfall am Airport Leipzig/Halle: Dobrindt warnt vor Spekulationen

Dobrindt sagte gestern Abend in Leipzig, der sehr ernste sicherheitsrelevante Vorfall zeige eine neue Gefahrenqualität. Dass sich eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff auf einem Flughafengelände befinde, sei ein bisher nicht dagewesenes Bedrohungsszenario. Dabei schloss er auch „fremde Mächte“ als Drahtzieher nicht aus. Der CSU-Politiker hat sich am Abend mit den Chefs der deutschen Sicherheitsbehörden zu einer Lagebesprechung getroffen.

Zuständig sind inzwischen die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das sächsische Landeskriminalamt. Auch das im LKA ansässige Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum ist beteiligt.

Sachsens Innenminister Schuster: Suche nach Teilen möglicher zweiter Drohne

Dienstagabend war auf dem Flughafen eine Drohne entdeckt worden, die mit einer Sprengvorrichtung versehen war. Spezialisten der Bundespolizei entfernten den Zünder. Der sächsische Innenminister Schuster (CDU) sagte, es werde noch nach Teilen einer möglichen zweiten Drohne gesucht.

Der Flughafen Leipzig/Halle ist ein Fracht-Drehkreuz auch für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland. ⁠

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.