Gesetzesinitiative

Die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Beck, erklärte, dazu sollte eine zentrale, mit der Strafverfolgung betraute Bundesbehörde geschaffen werden. Zudem sollte eine Bargeldobergrenze von 5.000 Euro eingeführt werden. Man werde dazu Gesetzesantrag in den Bundestag einbringen. Finanzkriminalität sei ein direkter Angriff auf den Rechtsstaat. In jedem Jahr fehlten dem Land durch kriminell entzogene ​Gelder Beträge ​in dreistelliger Milliardenhöhe.

