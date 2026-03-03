Steigende Energie-Preise

Der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaszak. (Archivbild) (Imago / Funke Foto Services / Maurizio Gambarini )

Deutschland müsse sich energiepolitisch unabhängig machen, teilte er nach Beratungen des Bundesvorstands mit. Doch stattdessen renne die Bundesregierung in weitere Abhängigkeiten hinein. Diese Politik könne man sich nicht leisten. Die geplanten Kursänderungen der schwarz-roten Koalition seien auch ein Frontalangriff auf die Energiesicherheit, führte der Grünen-Vorsitzende aus. Die Partei kritisiert unter anderem Vorhaben wie die Reform des sogenannten "Heizungsgesetzes" und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Aus Sicht wird damit die Energiewende ausgebremst – also der Ausbau erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne.

03.03.2026