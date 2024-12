Ausrichtungskosten

Soll Deutschland Olympische Spiele ausrichten? Diese Frage stellt der Deutsche Olympische Sportbund. (picture alliance / Schoening / Schoening)

"Nehmen Sie Abstand von dem Wagnis Olympia. Kümmern Sie sich um die wirklichen Baustellen dieser Stadt", sagte der Fraktionsvorsitzende der Partei im Abgeordnetenhaus, Graf, in Berlin. Man könne entweder Steuergelder für den Breitensport und die Trainerinnen und Trainer ausgeben oder für ein prestigeträchtiges Großevent.

DOSB will nächsten Schritt bei Bewerbung gehen

Der Deutsche Olympische Sportbund will bei seiner morgigen Mitgliederversammlung in Saarbrücken über das weitere Vorgehen einer deutschen Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele abstimmen. Mit welcher Stadt beziehungsweise welcher Region sich Deutschland bewerben würde, ist offen.

"Schaffen Sie jetzt Klarheit und geben Sie noch vor der DOSB-Mitgliederversammlung am Wochenende bekannt, dass Berlin so unvorbereitet und in solch chaotischen Strukturen nicht für Olympia in Berlin zur Verfügung steht", sagte Graf.

Die Berliner Regierung aus CDU und SPD hatte immer wieder ihr Interesse bekundet. Eine gesamtdeutsche Bewerbung ist offenbar vom Tisch, so dass ein Wettstreit zwischen den Städten und Regionen droht.

