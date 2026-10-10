Bundesländer

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Grüne in Mecklenburg-Vorpommern stimmen für Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linkspartei
In Mecklenburg-Vorpommern ist der Weg frei für Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung. Auch die Grünen haben sich dafür ausgesprochen.
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Die Delegierten fassten den Beschluss auf einem Kleinen Parteitag in Rostock. Zuvor hatte nach der SPD bereits die Linkspartei für Koalitionsverhandlungen gestimmt.
Der Beginn der Beratungen ist für Montag geplant.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.