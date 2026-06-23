Visa-Vergabe

Franziska Brantner ist eine der Unterzeichner der Grünen, die sich gegen eine Einladung der Taliban-Regierung ausspricht. (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Die Einladung von Taliban nach Europa sei ein schwerwiegender Fehler, heißt es in einem offenen Brief mehrerer Bundestags-Abgeordneter an EU-Institutionen. Zu den Unterzeichnern gehören Grünen-Ko-Chefin Brantner und Fraktionschefin Haßelmann. Die Lage für Frauen und Mädchen in Afghanistan habe sich dramatisch verschlechtert, zudem habe sich die politische Unterdrückung verschärft.

Belgien hatte fünf Vertretern der Islamisten Visa erteilt. Die Visa sind allerdings geografisch und zeitlich eingeschränkt. Die EU-Kommission hatte Taliban-Vertreter eingeladen, um über die Abschiebung abgelehnter afghanischer Asylbewerber zu sprechen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.