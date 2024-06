Seit 2021 schiebt Deutschland nicht mehr nach Afghanistan ab. Doch das wird nun zunehmend kritisiert. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der Messerangriff in Mannheim bietet erneut Zündstoff für die Abschiebungsdiskussion. Der politische Druck ist hoch, die rechtlichen Hürden allerdings auch: Hier geht es um mehr als um die scheinbar einfache Abwägung zwischen deutschen Sicherheitsinteressen und den Bleibeinteressen von Asylsuchenden.

Das Thema ist aktuell für Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser so wichtig, weil der tödliche Messerangriff in Mannheim eine heftige Diskussion über die Abschiebung von Straftätern mit Migrationshintergrund ausgelöst hat. Konkret: wie afghanische Asylbewerber wieder abgeschoben werden können, wenn sie in Deutschland kriminell geworden sind.

Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung nach dem Attentat klar gefordert, dass Straftäter abgeschoben werden sollen, auch wenn sie aus Ländern wie Syrien und Afghanistan stammen. Nancy Faeser betonte, dass sie an neuen Wegen arbeitet, um Menschen über Nachbarländer zurückzubringen, ohne direkt mit den Taliban verhandeln zu müssen. Das Bundesinnenministerium arbeitet "intensiv daran, Abschiebungen von islamistischen Gefährdern und Gewalttätern nach Afghanistan wieder durchsetzen zu können".

Die Abschiebedebatte ist nicht neu und kocht regelmäßig bei Innenministerkonferenzen hoch, so wie nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt von 2023.

Das Thema Migrationspolitik dominierte auch die Europawahlen. Angesichts der bevorstehenden richtungsweisenden Landtagswahlen in Deutschland fordern politische Parteien verstärkt eine verschärfte Abschiebepolitik, um Wähler zu gewinnen. Auch die Ampelkoalition will in der aufgeheizten Sicherheitsdebatte ein deutliches Signal senden. Menschenrechtsorganisationen und andere kritisieren das Thema indessen als populistische Scheindebatte.

Flüchtende werden derzeit nicht nach Afghanistan abgeschoben, weil die Bundesregierung die Taliban nicht als legitime Regierung anerkennt und nicht mit ihnen zusammenarbeitet. Zudem geht das Auswärtige Amt von einer katastrophalen Menschenrechtslage im Land aus, die Abschiebungen nicht erlaubt.

Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Kabul im August 2021 gilt in Deutschland ein Abschiebestopp für Afghanen. Die Bilder vom Chaos am Flughafen Kabul, als verzweifelte Afghanen versuchten, auf die letzten Flieger zu gelangen, um vor den Taliban zu fliehen, haben sich tief ins Gedächtnis eingebrannt.

Die rechtlichen Hürden für Abschiebungen nach Afghanistan oder auch Syrien sind erheblich. Denn es gibt nach der Genfer Flüchtlingskonvention das "Non-Refoulement" -Gebot. Deutschland hat das auch in §60 des Aufenthaltsgesetzes festgeschrieben: Niemand darf in ein Land abgeschoben werden, wo ihm Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht, wie zum Beispiel durch Folter oder Tod.

Das macht Abschiebungen nach Afghanistan aufgrund der dortigen Menschenrechtslage oft unmöglich, vor allem für Angehörige von Risikogruppen: Schiiten, Hazara, Angehörige früherer Streitkräfte, Journalisten, Frauenrechtler, ehemalige Ortskräfte und Frauen.

Abschiebungen bedürfen einer Einzelfallprüfung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie einer individuellen gerichtlichen Überprüfung. Auch das persönliche Umfeld, wie familiäre Netzwerke, spielt dabei eine Rolle. Die Einschätzung der Sicherheitslage erfolgt durch das Auswärtige Amt und basiert auf verschiedenen Faktoren, einschließlich geheimdienstlicher Informationen und Einschätzungen von NGOs.

Politische Hürden bestehen auch, da Deutschland keine diplomatischen Beziehungen zu Regimen wie den Taliban oder dem Assad-Regime unterhält. Dies macht es schwierig, Abkommen zur Rücknahme abzuschiebender Personen zu schließen, da dies nur mit erheblichen finanziellen Gegenforderungen der Regimes in Afghanistan oder Syrien einhergehen würde.

Ein weiterer Faktor ist die Gefahr für Bundespolizeibeamte, die solche Abschiebungen begleiten müssten. Auch Abschiebungen in Nachbarländer sind schwierig, da die Sicherheit der Betroffenen auch dort gewährleistet werden muss.

Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Kabul im Jahr 2021 hat sich die Lage in Afghanistan dramatisch verschlechtert. Das Auswärtige Amt berichtet von einer katastrophalen Menschenrechtslage, die Abschiebungen aus humanitären Gründen nicht erlaubt.

Die Deutsche Botschaft in Kabul ist geschlossen, konsularische Hilfe vor Ort gibt es nicht, berichtet das Auswärtige Amt . Die Ausreise ist schwierig, der Flughafen Kabul unsicher und die Lage an den Grenzübergängen unübersichtlich. Die Zahl der Anschläge ist jedoch zurückgegangen, da die Taliban Kampfhandlungen weitgehend eingestellt haben. Dennoch bleiben schwere terroristische Anschläge - zum Beispiel durch den IS - im ganzen Land ein Risiko, vor allem für Ausländer.

Es gibt jedoch bereits auch Rückkehrer, die nicht den Risikogruppen angehören und von den Taliban angeblich willkommen geheißen werden, um beim Wiederaufbau zu helfen. Ihnen droht keine Gefahr für Leib und Leben, dennoch kehren sie in ein Land mit einer katastrophalen humanitären Situation zurück, in dem ihnen fundamentale Grundrechte verweigert werden.

