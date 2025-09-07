Der Grünen-Co-Vorsitzende Felix Banaszak (IMAGO / Bernd Elmenthaler / IMAGO / ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler)

Banaszak sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Ruf nach einer "Agenda 2030" müsse mit Blick auf die schlechten Erfahrungen der SPD mit einer "Agenda" als Provokation verstanden werden - und solle offenbar der Profilierung innerhalb der Koalition dienen. Das Sozialsystem werde dadurch aber nicht stabiler. Wer wirklich etwas bewegen wolle, so der Grünen-Vorsitzende, sollte weniger Ankündigungen produzieren und stattdessejbanfangen, vernünftige und sozial gerechte Lösungen zu liefern.

Linnemann hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, wenn der SPD-Vorsitzende Klingbeil Schröder für dessen Reformen bei der Agenda 2010 lobe, dann sollte die heutige Koalition genau da ansetzen.

