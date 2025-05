Janosch Dahmen (Die Grünen) ist gegen ein Primärarztsytem. (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Es dürfe nicht zu einem Patientenstau in überlasteten Hausarztpraxen führen, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Dahmen, der "Welt". Die Bundesregierung will, dass Patienten bei unklaren Beschwerden zunächst einen Hausarzt aufsuchen. Damit sollen Facharztpraxen entlastet werden. Patienten, die tatsächlich fachärztliche Betreuung benötigen, sollen so schneller Termine bekommen.

