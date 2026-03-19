Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg stehen jetzt zwischen Grünen und CDU Sondierungen an (picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich)

Ziel sei es, Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, um eine neue Landesregierung zu bilden, teilten die Grünen in Stuttgart mit. Zeit und Ort solle die CDU bestimmen. Spitzenkandidat Özdemir betonte, man wisse angesichts der wirtschaftlichen Lage und den geopolitischen Herausforderungen um die Verantwortung.

Grüne und CDU regieren in Baden-Württemberg seit 2016 zusammen. Bei der Landtagswahl am 8. März hatten die Grünen mit knappem Vorsprung vor der CDU gewonnen. Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.