Ziel sei es, Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, um eine neue Landesregierung zu bilden, teilten die Grünen in Stuttgart mit. Die CDU will Freitag Abend über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen entscheiden. Der Parteivorstand lud alte und neue Fraktion zu einer Sitzung ein, wie die Deutsche Presse Agentur berichtet.
Grüne und CDU regieren in Baden-Württemberg seit 2016 zusammen. Bei der Landtagswahl am 8. März hatten die Grünen mit knappem Vorsprung vor der CDU gewonnen. Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate.
Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.