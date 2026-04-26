Krankenkassen-Reform

Dabei dringen die Grünen auf eine Senkung der Beiträge, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe schreiben. Würden die Beiträge um zwei Prozentpunkte geringer ausfallen, entlaste dies etwa Beschäftigte im mittleren Einkommensbereich um rund 420 Euro im Jahr. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann erklärte, der Entwurf der Ministerin habe eine absolute Schieflage. Ähnlich äußerte sich auch SPD-Generalsekretär Klüssendorf, der sich mit Blick auf die Sparpläne der Christdemokratin Warken für eine stärkere Belastung der Pharmakonzerne aussprach.
Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.