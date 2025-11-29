Bundesparteitag in Hannover

Blick in die Halle des Bundesparteitags von Bündnis 90/Die Grünen in Hannover (Moritz Frankenberg / dpa)

Im Mittelpunkt stehen Debatten über Klimaschutz, Energiepolitik und die Lage im Nahen Osten. Kontroversen sind unter anderem bei Diskussionen über den künftigen Wehrdienst und eine mögliche Anerkennung eines unabhängigen Palästinänser-Staates zu erwarten. Am späten Abend hatte gestern ein Antrag eine Mehrheit gefunden, wonach die gesetzlichen Krankenkassen homöopathische Behandlungen künftig nicht mehr erstatten sollen. Darin heißt es, die Solidargemeinschaft solle nicht mehr für Therapien aufkommen, deren Wirksamkeit über den Placeboeffekt hinaus wissenschaftlich nicht belegt sei.

Zuvor hatte das Treffen mit Kritik an der Bundesregierung begonnen. Die Partei-Kovorsitzende Brantner warf der schwarz-roten Koalition eine Politik zu Lasten junger Menschen vor.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.