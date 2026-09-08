Susan Sziborra-Seidlitz bei einer Pressekonferenz der Grünen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die Grünen-Spitzenkandidatin Sziborra-Seidlitz nannte dies in der "taz" eine sehr ungewöhnliche Idee, die aber nicht an ihrer Partei scheitern solle. Die Alternativen seien eine AfD-geführte Regierung oder eine Pattsituation, in der kein neuer Regierungschef gewählt werde. Ein unabhängiger Kandidat sei der letzte Strohhalm, so Sziborra-Seidlitz.

Der SPD-Spitzenkandidat Willingmann hatte den Vorschlag gestern ebenfalls nicht generell ausgeschlossen.

Das BSW will einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der mit wechselnden Mehrheiten unter Einbindung aller Parteien und damit auch der AfD regiert. Eine konkrete Person hat das Bündnis bisher nicht vorgeschlagen.

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Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.