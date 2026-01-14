Befragung im Wirtschaftsausschuss

Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) wurde im Wirtschaftsausschuss befragt. (picture alliance / Chris Emil Janßen )

Dabei ging es um mögliche Interessenskonflikte aufgrund ihrer Teilnahme an einem Treffen im österreichischen Seefeld im vergangenen Oktober. Organisator war ihr Lebensgefährte, der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister zu Guttenberg, der nun in der Privatwirtschaft tätig ist.

Der Grünen-Politiker Kellner sagte nach der Befragung, es gebe noch offene Fragen. Der SPD-Abgeordnete Roloff sagte, die Ministerin habe den privaten Charakter ihres Besuchs in Tirol betont. Es seien keine Kosten für den Staat angefallen. Roloff forderte für solche Veranstaltungen aber mehr Fingerspitzengefühl.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.